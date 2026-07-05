Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı
Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Emir Ortakaya. Çaykur Rizespor AŞ ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.
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