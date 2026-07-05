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        Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

        Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı

        Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Emir Ortakaya. Çaykur Rizespor AŞ ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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