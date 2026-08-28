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        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Lige deplasmanda 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Körfez ekibi, 2. hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi.

        Kocaelispor, Konya deplasmanında 3 puan kazanarak üst üste 2. galibiyetini elde etmek istiyor.

        Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic, Rivas ve Tayfur Bingöl'ün karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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