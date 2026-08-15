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        Kocaelispor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İstanbul Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Kocaelispor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın İstanbul Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Geçen sezonu 37 puanla 10. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan'la ikinci sezonuna başlayacak.

        Kocaeli temsilcisinin yeni transferleri Berkan Kutlu, Muhammed Efe Küçük, Haydar Karataş, Tanguy Zoukrou, Makana Baku, Onurcan Piri, Uğur Kaan Yıldız ve Metehan Altunbaş yeşil-siyahlı formayla ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.

        Körfez temsilcisinin yeni transferlerinden Emir Ortakaya ise 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor forması giymişti.

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        Lige deplasmanda başlayacak Kocaelispor, geçen sezon konuk olarak oynadığı 17 maçta 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle, 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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