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        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı

        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 03:14 Güncelleme:
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Kocaeli'de anıldı

        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

        Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk sunuldu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Vatandaşlar, denize karanfil attı.

        Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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