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        Sahipsiz hayvanlar belediyenin bakım merkezi aracılığıyla yeni yuvalarına kavuşuyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyenin bakım merkezine getirilen sahipsiz hayvanlar, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeni sahipleriyle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sahipsiz hayvanlar belediyenin bakım merkezi aracılığıyla yeni yuvalarına kavuşuyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyenin bakım merkezine getirilen sahipsiz hayvanlar, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeni sahipleriyle buluşuyor.

        Şekerpınar Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 4 bin 400 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 2,5 yıl önce hizmete açıldı.

        Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama, laboratuvar ve röntgen hizmetleri verilen merkezde sahiplendirilmeye elverişli kedi ve köpekler için internet üzerinden ilan açılıyor.

        İstenen şartları sağlayan kişilerden hayvanın tekrar sokağa bırakılmayacağı yönünde taahhüt alınmasının ardından "can dostlar" yeni yuvalarına kavuşuyor.

        Merkez aracılığıyla iki yılda 850 kedi ve köpek yeni sahipleriyle buluşurken sahiplendirilemeyen köpekler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürülüyor.

        - "Sokaklardaki köpek popülasyonunu ciddi anlamda düşürdük"

        Çayırova Belediyesinin veteriner hekimi Harun Torun, AA muhabirine, merkeze getirilen sahipsiz hayvanları, bakım ve tedavi sürecinin ardından rehabilite ettiklerini söyledi.

        Uygun hayvanlar için sahiplendirme sürecini başlattıklarını dile getiren Torun, "Vatandaş geliyor, 'Köpek sahiplenmek istiyorum.' diyor. Biz de gerekli şartları sağlıyor mu, araştırıyoruz. Sonrasında vatandaştan eminsek sahiplendirmesini yapıyoruz. Sahipli köpek tekrar sokağa bırakıldığında ciddi manada çok bakımsız oluyor ve terk edilme psikolojisiyle de birçok hastalığa yakalanıyor. Bize geldiğinde de hastalığı çok geç fark edilebiliyor. Sahiplenilen hayvanın hiçbir şekilde tekrar sokağa bırakılmaması çok önemli." diye konuştu.

        Torun, bölgede sahipsiz köpeklerin toplanmasıyla sokaklardaki popülasyonu azalttıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Köpekleri toplamak için barınak ihtiyacımız vardı. Bunun için devletin gerekli mercileriyle görüşerek yerimizi aldık. İnşallah yakın zamanda bir barınak yapacağız. Şu anda topladığımız hayvanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin barınağına sevk ediyoruz. 823 köpek topladık, Çayırova bölgesindeki popülasyonu gözle görülür derecede düşürdük. 823 köpeğimizden 750'sini barınağa sevk ettik. Hayvanları gerekli tedavileri, bakımları, aşı, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri bittikten sonra sevk ediyoruz."

        - "Hayvan sahiplenmek demek, bir can sahiplenmek demek"

        Hayvansever Cem Işık da merkezden sahiplendiği köpeği yanından hiç ayırmadığını, iş yerine de götürdüğünü söyledi.

        Merkez aracılığıyla daha önce de hayvan sahiplendiğini dile getiren Işık, "Belediye, internette kedi ve köpekleri sahiplendirme ilanları açıyor. Biz de kendilerine bu konuda destek oluyoruz. Şu an üzerime kayıtlı 7 köpeğim var. Birçoğunu buradan sahiplendim. Evimde ve iş yerimizde bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Işık, kedi ve köpek sahiplenilmesi konusunda daha duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, "Hayvan sahiplenmek demek, bir can sahiplenmek demek. Bunların bakımları çok önemli. İnsanların bu konuda yavaş yavaş bilinçlendiğini düşünüyorum. İnsanlar, 'Çocuğum istiyor veya heves ediyorum.' diyerek alıyorlar, sonrasında da 'Tüy döküyor veya başka bir problemi var.' diyerek hayvanları sokağa bırakıyorlar. Bu, çok yanlış. Benim tavsiyem, hayvan sahiplenmeden önce ırkını ve özelliklerini çok iyi araştırsınlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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