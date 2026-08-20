TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar "Bilim Sokağı Atölyeleri"nde eğlenerek öğreniyor
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimle iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.
Giriş: 20.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken bilimle iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.
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