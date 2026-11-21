Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Kocaelispor’un soldan atağında Makana Baku’nun ceza sahası yan çizgisinden penaltı noktasına yaptığı ortada savunmada Oppong’dan seken topla buluşan Daniel Agyei'nin şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu çeldi.

11. dakikada Uğur Kaan’ın geriden pasında sağ kanatta topla buluşan Sousa'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak topu yatarak kontrol etti.

30. dakikada ev sahibi takımda Tayfur’un pasında araya girerek topa sahip olan Oğuz, soldan ceza sahasına sokuldu ve kale önünde dar açıdan kaleye şut çekti ancak kaleci Serhat gole izin vermedi.

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34. dakikada Fenerbahçe’nin sağdan atağında çizgiye kadar inen Greenwood savunmayı geçerek altıpasa kadar sokuldu ve yakın mesafeden kaleci Serhat’ın kapattığı köşeye şut çekti. Ayaklarıyla gole izin vermeyen kaleci Serhat topu kornere çeldi.

44. dakikada İrfan Can’ın ara pasına hareketlenen Levent'in ceza sahası sol kanadından ortasında Lukaku, kayarak yaptığı müdahalede topu ağlara gönderdi. Hakem Kadir Sağlam elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Matej Maglica, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Tayfur Bingöl, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Daniel Agyei

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Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız, Florian Aye

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku

Yedekler: Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic, N'Golo Kante

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kart: Rigoberto Rivas (Kocaelispor)