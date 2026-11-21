Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 21.11.2026 - 19:52 Güncelleme:
Stat: Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Sissoho, Baku, Gonçalo, Agyei
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Greenwood, Lukaku,
Sarı kart: Dk. 4 Baku (Kocaelispor)
KOCAELİ
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