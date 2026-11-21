Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 22 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 22 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sağ taç çizgisi önünden İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Milan Skriniar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01
66. dakikada soldan ceza sahasına giren Daniel Agyei'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında top Semedo’nun eline çarpınca, Kocaelisporlu oyuncular itirazda bulundu.
68. dakikada pozisyonu VAR monitöründen izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Berkan Kutlu'nun yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 11
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Tobias Gulliksen'in sert şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
76. dakikada ceza yayı içinden Matej Maglica'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 21
90+2. dakikada ceza yayı üzerinden Nene’nin sert şutunda top önce direğe ardından da kaleci Serhat'a çarparak kornere çıktı.
90+3. dakikada soldan Kerem'in kullandığı köşe atışında ön direkte Greenwood kafayla topu filelere gönderdi. 22
Stat: Kocaeli
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Matej Maglica, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Tayfur Bingöl (Metehan Altunbaş dk. 60), Gonçalo Sousa (Emir Ortakaya dk. 84), Makana Baku (Tobias Gulliksen dk. 60), Daniel Agyei (Florian Aye dk. 90+1)
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan (Mert Müldür dk. 86), Guendouzi (N'Golo Kante dk. 78), İsmail Yüksek (Kerem Aktürkoğlu dk. 78), Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 86), Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 46)
Yedekler: Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Ognjen Mimovic
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Berkan Kutlu (dk. 70 pen.), Matej Maglica (dk. 76) (Kocaelispor), Milan Skriniar (dk. 61), Greenwood (dk. 90+3) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Rigoberto Rivas, Tobias Gulliksen, Serhat Öztaşdelen, Metehan Altunbaş (Kocaelispor), Levent Mercan, Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Greenwood (Fenerbahçe)
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