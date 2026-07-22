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        TÜBİTAK Fen Lisesi, öğrencilerinin YKS'de aldığı başarılı sonuçlarla göz doldurdu

        Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:05 Güncelleme:
        TÜBİTAK Fen Lisesi, öğrencilerinin YKS'de aldığı başarılı sonuçlarla göz doldurdu

        Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

        "Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle, bilim ve teknolojiye yön verecek üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen nesil yetiştirme hedefine sahip lisede üniversite sınavına giren öğrencilerin elde ettiği başarılı sonuçlar göz dolduruyor.

        İlk yüze giren 7 öğrencisiyle alanlarda 12 derece elde eden TÜBİTAK Fen Lisesi, ilk binde de 32 öğrencisiyle 58 derece yaptı.

        TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerle geçirdikleri 5 yıllık sürecin meyvelerini aldıklarını söyledi.

        Sonuçların, 5 yıllık süreci çok verimli geçirdiklerinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun en önemli göstergelerinden biri öğrencilerimizi iyi üniversitelere yolcu etmekti. Çocukların kendilerine bir şeyler katarak iyi üniversitelere gittiklerini görmek bizleri sevindirdi. İnşallah tercihlerden sonra çok büyük kısmı diledikleri okullara gitmiş olacaklar." diye konuştu.

        Yıldırım, elde edilen başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, hedefledikleri misyon doğrultusunda elde edilen derecelerin önemli olduğunu kaydetti.

        - "İlk binde olmayan 6 öğrencimizin üniversiteye direkt geçiş hakkı var"

        Öğrencilerin çok iyi bir hazırlık yılı geçirdiklerini aktaran Yıldırım, "Sınavın ardından emeklerinin karşılığını almış oldular. İlk yüze giren 7 öğrencimiz ve 12 derecemiz var, derecelerimizin 3'ü Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısaldan geldi. İlk binde de 32 öğrencimiz var. Bunlar 58 derece yaptılar ve 23'ü de AYT sayısaldan geldi. İnsanların kafasında fikir oluşturması için bu rakamlar önemli. Diğer öğrencilerimiz de çok güzel dereceler aldılar." diye konuştu.

        Yıldırım, lisenin nitelikli bilim insanı yetiştirme misyonuna bağlı olarak, bilim olimpiyatları ve proje çalışmalarının üniversiteye geçişte ciddi katkı sağladığına değinerek, şöyle devam etti:

        "İlk binde olmayan öğrencilerimizden 6'sının Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve yarışmalarda elde ettikleri derecelerden dolayı üniversiteye direkt geçiş hakkı var. Yine 16 öğrencimizin bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarından elde ettikleri dereceler sayesinde yerleştirme puanlarının yanı sıra ek katsayı puanları gelecek. Bu da şu demek, istedikleri bölümlere yerleşmiş olacaklar. Bu, 5 yıllık zaman diliminde yaptıkları çalışmaların güzel birer meyvesi oluyor."

        Öğrencilere kazandırdıkları disiplinin sınav hayatlarına da olumlu yansıdığını vurgulayan Yıldırım, "Milyonlarca insanın girdiği sınavda ilk 100 ve ilk 1000'den bahsediyoruz. Öğrencilerimiz 5 yıllık eğitim hayatları boyunca ciddi disiplin elde ettiler ve üniversite sınavı gibi hayatlarındaki önemli bir aşamada sonuçlarını olumlu anlamda gördüler. Tercihler sonuçlandığında da inşallah karşılığını görecekler." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, nitelikli bilim insanı yetiştirme hedefi doğrultusunda eğitim vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, okuldan ilk mezun olan öğrencilerin arkalarından gelen öğrencilere önemli bir yol açtığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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