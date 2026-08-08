Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama ile 1. etap yarışları gerçekleştirildi.



Şampiyonada enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro kadınlar ve enduro veteran olmak üzere 6 klasmanda 150 sporcu mücadele ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yarış alanında sporcularla bir araya geldi.



Sporculara başarı dileyen Büyükakın, GP genel klasman yarışının startını verdi ve müsabakaları bir süre takip etti.



Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.

