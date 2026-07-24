Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Anne ve kızının yaşamını yitirdiği kazanın sürücüsü tutuklandı

        Anne ve kızının yaşamını yitirdiği kazanın sürücüsü tutuklandı

        Konya'da anne ve kızının yaşamını yitirdiği trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Anne ve kızının yaşamını yitirdiği kazanın sürücüsü tutuklandı

        Konya'da anne ve kızının yaşamını yitirdiği trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı.

        Merkez Karatay ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından taksi şoförü Hasan K. (30) gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Kaza

        Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, 15 Temmuz'da, Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımda yürüyen Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarpmış, anne kız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü Hasan K. ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı
        Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı
        Seydişehir'de şehit mezarlarına bakım yapıldı
        Seydişehir'de şehit mezarlarına bakım yapıldı
        Konya'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
        Konya'da traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
        Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Konyaspor'da transfer çalışmaları Cengiz Yönet: "En doğru katkıyı sağlayaca...
        Konyaspor'da transfer çalışmaları Cengiz Yönet: "En doğru katkıyı sağlayaca...