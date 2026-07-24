Anne ve kızının yaşamını yitirdiği kazanın sürücüsü tutuklandı

Konya'da anne ve kızının yaşamını yitirdiği trafik kazasında taksi şoförü tutuklandı. Merkez Karatay ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından taksi şoförü Hasan K. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Kaza Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, 15 Temmuz'da, Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımda yürüyen Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarpmış, anne kız olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü Hasan K. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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