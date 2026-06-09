Beyşehir'den kısa kısa

18. Beyşehir Göl Festivali, 22-26 Temmuz'da yapılacak.





Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Vuslat Parkı'nda düzenlenecek festivalin Atikstage organizasyon ve sponsorların katkılarıyla gerçekleştirileceğini belirterek, etkinlikler için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağını vurguladı.



- Beyşehir'de ağaçlandırma ve Silvikültür eğitimi



Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde "Ağaçlandırma ve Silvikültür Eğitimi" düzenlendi.



Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı dersler de ön plana çıktı.



Eğitim kapsamında teknik personele; toprak profili, aplikasyon, teras yapımı, sıklık bakımı, ilk aralama, gençlik bakımı, doğal gençleştirme, fidan sayımı, bol tohum yılı tespiti ve ışık-boşaltma kesimleri gibi orman yönetiminin hayati süreçlerine dair detaylı ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.



- Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır vatandaşın sorularını yanıtladı





AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ve yerel yönetim ile halkı buluşturan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çarşı Merkezi PTT karşısındaki parkta vatandaşla bir araya geldi.





Programda Beyşehir'in bugünü ve yarınına yön verecek projeler, yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler hakkında detaylı sunumlar yapan Bayındır, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.



