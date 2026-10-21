DEAŞ'ın sözde sorumlusu, etkin pişmanlık istedi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sınırda yakalanıp, getirildiği Konya'da tutuklanan DEAŞ terör örgütünün Pakistan’da medya yapılanmasında sorumlu 'Ebu Ubeyde/Ebu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemedeki ilk savunmasını yapan Kazancı, "Videoları izlediğimde, güllük gülistanlık bir hayat sunuyorlardı. Böyle olunca gitmek istedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" dedi.

Konya’da yaşayan Ahmet Kazancı, iddiaya göre, DEAŞ terör örgütünü destekleyen bir dergiyle yakınlık kurdu. Daha sonra örgütün DEAŞ’ın Türk medya sorumlusu 'Ebu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile internetten bağlantıya geçti. Kazancı daha sonra DEAŞ’a katılmak üzere 2023 yılında Ağrı Gürbulak’tan önce İran’a, daha sonra da Pakistan’a geçerek örgüte katıldı. Örgütte, 'Ebu Ubeyde/Ebu İbrahim' kod adını alan Ahmet Kazancı, örgütün medya sorumluları arasına katılarak, Telegram kanallarındaki işleyişi sağladı. Geçen haziran ayında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgüt faaliyetlerini burada yürüteceği tespit edilen Kazancı, MİT mensuplarınca Hakkari Yüksekova’da sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Konya'ya getirilen Kazancı, mahkemede tutuklandı.

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15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hakkında ‘Terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Ahmet Kazancı’nın, Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmada ifadesi alınan Kazancı, "2023 yılında doğrudan DEAŞ’a katılmak üzere gittim. Önce İran’a ardından da Pakistan’a gittim. Orada dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüm. Bir süre sonra şehre inerek medya alanında çalışmaya başladım. Telegram’da bir kanalda paylaşımları arşivliyordum. Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldım. Daha sonra Ebu Yasir’in yakalandığını öğrendim. Örgütten kaçmak istedim ve bana oradan biri yardım etti. İran’da ayarladığım kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geçtim ve burada yakalandım" dedi.

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Mahkeme başkanının "Seni ne etkiledi de gittin" sorusuna Kazancı, "Şeriat. Kendi isteğimle gittim. Kendi toprakları olduğunu iddia ediyorlardı. Videoları izlediğimde güllük gülistanlık bir hayat sunuyorlardı. Böyle olunca gitmek istedim. Medya sorumlusu suçlamasını kabul etmiyorum. Orada küçük işler yaptım" diye savunma yaptı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Kazancı, "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben bunun için geldim" dedi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında Kazancı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma son savunma için ertelendi.