GAZZE'den 10 yıl önce eğitimi için Konya'ya gelen 3 çocuk annesi Rihab Abusaif (39), Selçuk Üniversitesi'nde doktoraya devam ederken, bir yandan da evinde yaptığı Filistin yemeklerini Konyalıların beğenisine sunuyor. Abusaif, ailesiyle Gazze’ye dönecekleri günü beklediklerini söylüyor.

Konya'da 10 yıldır yaşayan Gazzeli Rihab Abusaif, doktora eğitimi için geldiği Türkiye’de eşiyle hem eğitimini sürdürüyor, hem de Filistin yemeklerini, özellikle de kurabiyeyi evinin mutfağında pişirip, satıyor. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Abusaif, "10 senedir Konya'da oturuyorum. Doktora yapmak için burs kazandım. Çok şükür burs sayesinde ailemle, kucağımda çocuklarımla buraya geldim. Gazze'ye dönmek istedik aslında ama savaş başladı. Şimdi durum hiç iyi değil. Savaşın ne zaman biteceği, Gazze’nin durumunun nasıl olacağı belli değil. Buna rağmen biz dönmek istiyoruz. Kocamla birlikte Gazze’de akademisyendik. Orada çalışıyorduk, güzel bir hayatımız vardı. Ailelerimiz orada ve durumları çok kötü. Bizim milletimiz, ailemiz, arkadaşlarımız hepsinin durumu çok fena ama ülkemizden vazgeçmiyorlar. Biz de vazgeçmiyoruz. Biz burada oturuyoruz, ama sonsuza kadar oturmayacağız" diye konuştu.

REKLAM

‘VATANIMIZI TAMİR EDECEĞİZ’

Yeniden Gazze’ye dönecekleri günü beklediklerini söyleyen Abusaif, "İnşallah çocuklarımızla bir gün Gazze'ye döneceğiz. Her şeye rağmen döneceğiz. Eşimle aynı doktora eğitimindeyiz. Çocuklarım burada büyüyor. 2 dil biliyorlar. Ben 3 dil biliyorum ama bunları biz niye yapıyoruz? Çünkü biz vatanımıza döneceğiz, vatanımızı tamir edeceğiz, güzel hayat yaşayacağız. Burada bir süre iş bulamadık. Yaklaşık 10 sene boyunca kendimi geliştirdim. Filistin yemekleri yapıp satmaya başladım. Önce Arap müşterilerle başladım. Sonra yabancı müşterilerimiz oldu. Türk müşterilerimiz oldu. Mesela Türk müşteriler baharat sevmiyorlar. Ona göre yemek yapmaya başladım" dedi.

REKLAM

YEMEKLERİYLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Rihab Abusaif iş bulamadığı süreçte Filistin'e özgü kurabiyeler yaptığını anlatarak, "Savaş başladığında kilolarca kurabiye yaptım. Gazze için sürekli kurabiye yaptım. Bu kurabiyenin sadece Filistin'de yapıldığını herkese söyledim. Bu bizim için çok önemli. Tarihsel ve kültürel bağlarımız için bu çok önemli. Çünkü İsrail, her şeyi bizden çalmaya çalışıyor. Sadece toprak değil. Bizim yemeklerimizi de çalmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ben hep kendime diyorum ki biz görevliyiz. Onlar bizi silmeye çalışıyorlar, soykırım yapıyorlar ama biz buradayız ya o zaman bizim görevimiz var. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘KONYA, GAZZE’YE ÇOK BENZİYOR’

Konya’da yaşamaktan mutlu olduklarını, kendilerine Gazze’yi anımsattığını söyleyen Abusaif şöyle dedi:

“Burada huzur var. Gazze'ye o kadar benziyor. Bize göre Konya mübarek bir toprak. Buraya alıştık, sanki biz Gazze'den hiç çıkmadık. İnsanlar çok iyi, ırkçılık yok. Herkes mütevazı, bize benziyorlar” dedi.