Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü (Dk. 40 Deniz Ertaş), Andzouana (Dk. 56 Uğurcan Yazğılı), Baniya, Awaizem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Enis Destan), Deniz Türüç, Toth (Dk. 46 Bardhi), Dompe (Dk. 71 Colley), Muleka (Dk. 46 Mustafa Muhammed)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 68 Bitshiabu), Singo, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 61 Ugochukwu), Sara (Dk. 61 Nhaga), Yunus Akgün (Dk. 61 Sane), Batrakov (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Leao, Osimhen (Dk. 61 Deniz Gül)
Goller: Dk.12 Osimhen, Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 49 Batrakov, Dk. 55 Rafael Leao (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Gabriel Sara (Galatasaray) Dk. 45+5 Deniz Türüç, Dk. 89 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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