Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Galatasaray'ın 10'lık üstünlüğüyle geçildi.
Giriş: 30.10.2026 - 20:22 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası Galatasaray'ın 10'lık üstünlüğüyle geçildi.
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