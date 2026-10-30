Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 20'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 20'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Batrakov’un şutu üstten auta gitti.
6. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Leao’nun şutunda Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada ceza sahası dışı solundan Sara’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Osimhen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01
28. dakikada Sara’nın yerden kullandığı kornerde topu alan Batrakov'un pasında Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 02
29. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe’nin ortasında topa yükselen Toth’un vuruşu Eren Elmalı’ya çarparak kaleye gitti. Kaleci Uğurcan topa çizgide müdahale ederek gole izin vermedi.
38. dakikada sol kanatta topla ceza sahasına giren Dompe’nin ortasında topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
45+4. dakikada Leao'nun ara pasında topu alan Osimhen'in şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 39), Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Dompe, Muleka
Yedekler: Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Gonçalves, Colley, Mustafa Muhammed, Emir Bars, Bardhi, Enis Destan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leao, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Bitshiabu, Jakobs, Leroy Sane, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz, Nhaga, Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Osimhen (dk. 12), Yunus Akgün (dk. 28) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sara (Galatasaray), Deniz Türüç (Konyaspor)
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