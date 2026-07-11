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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Konya elemeleri başladı.

        Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki elemelere 10 ilden 712 sporcu katıldı.

        Turnuvanın ilk gününde, açılış seremonisinin ardından 12 kategoride deneme ve sıralama atışları yapıldı.

        Yarın yapılacak büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerindeki atışların ardından bölge elemeleri sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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