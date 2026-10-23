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        İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

        KONYA'nın Kulu ilçesinde işçi servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında, Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Mahalleye parke taşı döşemeye giden işçileri taşıyan Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Sürücü Halil Turan, işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

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