Beyşehir'den kısa kısa

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenlerinin katıldığı etkinlikte, Huğlu Göleti bölgesinde çevre temizliği ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, "Geleceğe temiz bir çevre bırakıyoruz" temalı çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bisikletleriyle dünya turu yapmak için Almanya'dan yola çıkan Julia Von Boyen ve Paldo Von Boyen çifti, Türkiye rotasında Beyşehir'i de ziyaret etti.

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