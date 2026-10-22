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        Beyşehir ve Hüyük'te mercimek üreticisine 3,6 milyon liralık destek

        Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kırmızı mercimek üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Kırmızı Mercimek ile Bereketli Hayat Projesi" kapsamında üreticilere sertifikalı tohum desteği sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Beyşehir ve Hüyük'te mercimek üreticisine 3,6 milyon liralık destek

        Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde kırmızı mercimek üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Kırmızı Mercimek ile Bereketli Hayat Projesi" kapsamında üreticilere sertifikalı tohum desteği sağlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürütülen proje çerçevesinde, toplam 3 milyon 600 bin lira bütçeyle 39 bin kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde 75 hibe desteğiyle uygulanan proje kapsamında yaklaşık 3 bin 120 dekar alanın üretime kazandırılması ve bölgedeki bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Beyşehir'de üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtılırken, yeni ekim sezonu öncesinde tohumlarını teslim alan çiftçiler tarlaya inmek için hazırlıklara başladı.

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        Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi'nde uzun yıllardır kırmızı mercimek yetiştiren üreticiler, hem devlet desteğinin hem de yağışlarla birlikte elde edilen verimin önemine dikkat çekti. Yöre çiftçileri, mercimeğin yıllardır geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek üretimin devam etmesi için desteklerin önem taşıdığını ifade etti. Beyşehir ve Hüyük'te uygulanan proje ile sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, ekim alanlarının artırılması ve bitkisel üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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