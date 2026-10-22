Konya'da 9 ton peynire el konuldu

İmalathanedeki 9 ton eritme peynire ve peynir üretiminde kullanılan nişasta ve bitkisel yağa el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneye baskın yaptı.

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