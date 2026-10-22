Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları sahte ev satış ilanları üzerinden vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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