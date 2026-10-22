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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli operasyonda vatandaşların sahte ilanlar aracılığıyla dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Konya merkezli operasyonda vatandaşların sahte ilanlar aracılığıyla dolandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaştıkları sahte ev satış ilanları üzerinden vatandaşları "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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