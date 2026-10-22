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        Azmiyle kekemeliği yenen genç sunucu oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da çocukluk dönemlerinden itibaren yaşadığı kekemelik sorununu uzmanlardan aldığı destek ve kendi çabasıyla aşan genç, kamu kurumları ve belediyelerin programlarında sunuculuk yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Azmiyle kekemeliği yenen genç sunucu oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da çocukluk dönemlerinden itibaren yaşadığı kekemelik sorununu uzmanlardan aldığı destek ve kendi çabasıyla aşan genç, kamu kurumları ve belediyelerin programlarında sunuculuk yapıyor.

        Mehmet Emir Cengiz (22), çocukken konuşurken yaşadığı güçlükleri aşmak için uzmanlardan destek aldı.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde diksiyon çalışmalarına ağırlık veren Cengiz'in konuşma becerisi, düzenli egzersizlerle zaman içinde gelişti.

        Lise yıllarında diksiyon kampı grubuyla çalışmalarını sürdüren Cengiz, her sabah tekerleme okuyup diyafram egzersizleri yaparak hitabetini geliştirdi, basit seslendirmelerle adım attığı yolculuğunu sahnelere taşıdı.

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        Son iki yılda profesyonel olarak çalışmaya başlayan Cengiz, kamu kurumları ve belediyelerin programlarında sunuculuk yapmasının yanı sıra kurumların sosyal medya içeriklerini seslendiriyor.

        - "Kekemelik, doğru yorumlandığında bir ceza değil, ödüldür"

        Dil eğitimi için bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Cengiz, çevrim içi bağlantıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuşma becerisini geliştirmek için gösterdiği çabanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

        Akıcı konuşmak için gecesini gündüzüne kattığını anlatan Cengiz, "Hayatımın önemli bir kısmını kekemelikle geçirdim. İlkokuldan liseye kadar ağır bir kekemeydim. Şimdi paramı konuşarak kazanıyorum. Seslendirme ve spikerlik yapıyorum." dedi.

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        Cengiz, son iki yıldır sunuculuk ve seslendirme yaptığını belirterek, "Kekeme arkadaşlarıma, kendilerine odaklanmaları gerektiğini söylüyorum çünkü her kekemeliğin kendine ait bir süreci var. Sahnedeki spontane konuşma becerimi, beden dili hakimiyetimi en çok Karatay Belediyesi programlarında geliştirdim. Kekemelik, doğru yorumlandığında bir ceza değil, ödüldür." ifadelerini kullandı.

        - Konuşma güçlüklerinin aşılmasında uygun destek önemli

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Araştırma Görevlisi Süleyman Kocaoğlu da kekemeliğin en yaygın konuşma bozukluklarından biri olduğunu dile getirdi.

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        Kekemeliğin bazı seslerin tekrarlanması, hecelerin uzatılması veya konuşma sırasında takılmalarla ortaya çıktığını belirten Kocaoğlu, en sık 2-5 yaş aralığında görüldüğünü söyledi.

        Kocaoğlu, kekemeliğin altı aydan uzun sürmesi, ailede kekemelik öyküsü bulunması veya çocuğun konuşmaktan kaçınması durumunda uzmana başvurulmasını önerdi.

        NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Uludağ da NEÜ bünyesinde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde 2027-2028 eğitim öğretim yılında eğitime başlamayı planladıklarını bildirdi.

        Kekemelik geçmişi bulunan sunucu Mehmet Emir Cengiz'in yaşadığı değişime kendisinin de tanıklık ettiğine değinen Uludağ, bu deneyimin konuşma güçlüklerinin aşılmasında uygun desteğin önemini gösterdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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