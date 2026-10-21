Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Kaleciler Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Egemen Aydın ve Emir Gündoğdu antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı olarak kaleci antrenörleri Bekir Arpacı ve Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde çalıştı. Şut çalışma ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçı ile tamamlandı.
Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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