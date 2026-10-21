Konya'da "Gençliğin Gücü, Konyaspor'un Gücü" protokolü imzalandı

Konya'da gençlere yönelik çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Konya'nın Gençliği, Konyaspor'un Gücü" iş birliği protokolü, düzenlenen programla imzalandı.

Konya Valiliği koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaspor'un öncülüğünde hazırlanan "Konya'nın Gençliği, Konyaspor'un Gücü" iş birliği protokolünde Konya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programla imzalar atıldı. İş birliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de destek sağladı. Hazırlanan protokolle gençlere yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

REKLAM

"7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz"

İmzalanan protokolle gençlerin spor etkinliklerinin artacağını anlatan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "İmzaladığımız bu protokol, hem yarının tribünlerini hem de sahadaki mücadeleyi çok daha güçlü kılacak olan gençlerimizin yolunu aydınlatma kararlılığımızın ispatıdır. Anaokulundaki evlatlarımızdan lisedeki, üniversitedeki gençlerimize kadar binlerce evladımızı sporla ve Konyaspor sevgisiyle buluşturacağız. Okullarımızda düzenleyeceğimiz teknik direktör ve futbolcu söyleşileriyle, spor yarışmalarıyla, Konyaspor temalı eğitici setler ve hikaye kitaplarıyla çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunacağız. En önemlisi, aziz şehitlerimizin emanetleri olan yakınlarına, gazilerimize, sevgi evlerindeki evlatlarımıza, yurtlarda kalan üniversiteli gençlerimize ve başarılı öğrencilerimize stadyumumuzun kapılarını sonuna kadar açacak, onları tribünlerimizde misafir edeceğiz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Evlatlarımızın özgüven sahibi, sorumluluk bilinci yüksek, geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini yürekten arzu ediyoruz" dedi.

REKLAM

"Gençlerimizin sporla kendilerini geliştirmeleri adına önemli faaliyetler yürütüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya bir spor şehri artık. Tesis anlamında Konya, sadece Türkiye için değil, Avrupa standartlarının üzerinde tesislere sahip olmuş oldu. Bununla birlikte geçtiğimiz dönem Avrupa Spor Başkenti unvanını taşıdık. Bu yıl Avrupa Bisiklet Başkenti unvanımızla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti unvanlarımızı taşıyoruz. Konya hem bir spor şehri hem de bir gençlik şehri. Bu manada gençlerimizin sporla kendilerini geliştirmeleri adına önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bu protokol kapsamında da Konyaspor'umuzla ilgili müdürlüklerimiz arasında Valimizin riyasetinde önemli bir protokol hayata geçmiş oldu. İnşallah Konyaspor'umuzun taraftarının daha güçlü olması, Konyaspor'umuzun şehirle daha fazla kaynaşması adına protokolü imzalamış olduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Konyaspor'umuzun yanındayız" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Protokolün gayesi şehrimizdeki ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın spora olan ilgi ve sevgisini artırmak"

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını doğru, nitelikli, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle doldurmanın hayati önem taşıdığına inanıyorum. Unutmayalım ki hayat asla boşluk kabul etmez. Bizler evlatlarımıza doğru alanlar açmaz, onları hayırlı ve faydalı meşgalelerle buluşturmazsak o boşluğun olumsuz alışkanlıklarla dolması kaçınılmaz hale gelir. İşte bu sebeple evlatlarımıza sporla, kültürle ve sanatla örülü faydalı alternatifler ürettiğimizde onları sokakların görünmeyen tehlikelerinden, dijital dünyanın bağımlılıklarından ve her türlü zararlı alışkanlıktan da muhafaza etmiş oluyoruz. Bu itibarla, protokolümüzün en temel gayesi, şehrimizdeki ortaokul ve lise çağındaki evlatlarımızın spora olan ilgi ve sevgisini artırmak, onlara centilmenlik kültürünü, spor bilincini ve bilinçli taraftarlık ruhunu aşılamaktır. Bu protokol, sevgi evlerimizde kalan evlatlarımız için de özel bir anlam ifade etmektedir. Bizler istiyoruz ki her evladımız sporun birleştirici gücüyle tanışsın, yeni dostluklar kursun, kendisine güven duysun ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulsun. Çünkü inanıyoruz ki spor yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren, dayanışmayı güçlendiren, kardeşlik duygularını pekiştiren ve ortak değerler etrafında buluşturan güçlü bir araçtır. Bu protokolle amacımız, Konya'nın imkanlarını bütün evlatlarımız için erişilebilir kılmak ve hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan onların geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaktır" diye konuştu.