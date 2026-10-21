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        DEAŞ üyeliğinden hakim önüne çıkan sanık "etkin pişmanlıktan yararlanmak" istedi

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı'nın yargılanmasına Konya'da başlandı. Hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Kazancı, mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        DEAŞ üyeliğinden hakim önüne çıkan sanık "etkin pişmanlıktan yararlanmak" istedi

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda sınır bölgesinde yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı'nın yargılanmasına Konya'da başlandı. Hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Kazancı, mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

        Konya'da yaşayan Ahmet Kazancı, DEAŞ'a katılarak 20232026 yılları arasında yaklaşık 3 yıl boyunca silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttü. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda örgüt bünyesinde eğitim aldığı ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Kazancı, geçtiğimiz haziran ayında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı. Ahmet Kazancı, sorgusunun tamamlanmasının ardından Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kazancı hakkında hazırlanan ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kazancı'nın 20232026 yılları arasında yaklaşık 3 yıl boyunca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. İddianamede, sanığın örgütün Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmasına katıldığı, örgüte ait kamplarda ve hücre evlerinde faaliyetlerde bulunduğu, silahlı faaliyet yürüttüğü ve örgütün hiyerarşik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde yer aldığı belirtilen iddianamede, Kazancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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        Ahmet Kazancı hakkında açılan davanın ilk duruşması, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Kazancı, 2023 yılında doğrudan DEAŞ'a katılmak üzere gittiğini anlatarak, "Önce İran'a, ardından da Pakistan'a gittim. Orada dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüm. Bir süre sonra şehre inerek medya alanında çalışmaya başladım. Telegram'da bir kanalda paylaşımları arşivliyordum. Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldım. Daha sonra Ebu Yasir'in yakalandığını öğrendim. Örgütten kaçmak istedim ve bana oradan biri yardım etti. İran'da ayarladığım kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtim ve burada yakalandım" dedi. Kazancı, savunması boyunca birkaç defa etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini, pişman olduğunu söyledi.

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        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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