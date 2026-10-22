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        Yalıhüyük'te öğrencilere sınav süreçlerinde motivasyon ve planlama eğitimi verildi

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Yalıhüyük'te öğrencilere sınav süreçlerinde motivasyon ve planlama eğitimi verildi

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolojik danışmanlar aracılığıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilere sınav süreçlerinde motivasyon ve planlama konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Uzman psikolojik danışmanlar tarafından verilen eğitimde, sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi ve hedef belirleme süreçlerinde motivasyonun korunması gibi başlıklar üzerinde duruldu. Düzenlenen eğitim faaliyetine Yalıhüyük Kaymakamı Çağrı Karaköse, Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın ve Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi de katıldı.

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        Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen kurum yöneticileri, yürütülen rehberlik ve eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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