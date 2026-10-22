Seydişehir'de elektrikli bisiklet duvara çarptı, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin duvara çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin duvara çarptığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 42 BAE 651 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Seydişehir-Taraşçı yolunda mezarlık duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile elektrikli bisikletteki N.D. ve H.G. yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan H.G, Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.
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