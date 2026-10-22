Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü R.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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