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        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.A. yönetimindeki 42 K 5950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü R.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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