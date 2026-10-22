Hububat ekim sezonu için kritik uyarı Konya Ovasında ekim için toprak hazırlanması, tohum ve gübre ile verim yüzde 15 artabilir

Konya Ovasında hububat ekilişi öncesinde çiftçilere toprak hazırlığı, sertifikalı tohum ve gübre kullanımı konusunda uyarıda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz sertifikalı tohum kullanımının verimde yüzde 10 ila 15 arasında artış, yanlış uygulamaların ise hasat döneminde telafisi zor kayıplara neden olabileceğine dikkat çekti.

Konya'da bu yılın ilk hububat ekilişleri kıraç alanlarda başladı. Sulu tarım alanlarında ise yeşil mahsullerin hasadı ise geçtiğimiz yıllara göre yağışlardan dolayı gecikmeli olarak devam ediyor. Hasatların tamamlanmasının ardından bu alanlarda da ekimlerin yapılması bekleniyor. Bazı yerlerde 15 günlük gecikme yaşandığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, yaşanan gecikmenin ise verim açısından bir kayba neden olmasını beklemediklerini belirtti. Kırkgöz, "Konya'mızda bu yıl hububat ekilişlerinin başladığını söyleyebiliriz. Özellikle kıraç alan dediğimiz susuz alanlarda hububat ekilişleri gerçekleşti. Asıl verimin elde edildiği sulu alanlarda ise yeşil mahsullerin hasat edilmesi bekleniyor. Bunların hasadının ardından hububat ekilişleri yapılacak. Tabii bu yıl iklimin yağışlı seyretmesi nedeniyle yeşil mahsullerin hasat süreçleri de biraz uzadı diyebiliriz. Normalde bu tarihlerde hasat edilen mısır bitkisinin hasadında yaklaşık 15 günlük bir gecikme söz konusu oldu. Bu da hububat ekilişlerinde, 15 günlük bir gecikmeye neden oldu diyebiliriz. Bu durum bize herhangi bir kayıp yaşatmayacak. Önümüzdeki süreçte hububat ekilişleri daha sağlıklı gerçekleşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Konya Ovası'nda hububat ekilişleri için çiftçilerimize ekim ayının sonları ile kasım ayının ilk haftalarını öneriyorduk. Bu yıl da aynı önerimizi tekrarlayabiliriz. Şu anda çiftçilerimizin acele etmelerine, telaşlanmalarına gerek yok. Hububat ekilişleri önümüzdeki ayın ilk haftalarına veya ortalarına kadar devam edebilir" dedi.

REKLAM

"Ağır tavlı topraklarda sürüm yapmayı kesinlikle önermiyoruz"

Dikkat edilmesi gereken noktaların ilk sıralarında toprak hazırlığı olduğunu anlatan ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Tohum yatağının toprakta iyi hazırlanması gerekiyor. Özellikle hububat ekim alanlarında yeşil mahsuller hasat edildikten sonra toprakta kalan bitki atıklarının daha doğrusu anızların, biraz daha toprağa gömülerek işlem yapılması ve toprak hazırlığının düzgün olması gerekiyor. Ağır tavlı, yani çok nemli topraklarda toprak işlemeyi kesinlikle önermiyoruz. Çünkü bu durum toprağın kesekli bir yapıya bürünmesine neden oluyor. Bu da ilerleyen süreçlerde tohum ekiminde tohumların hava almasına ve çürümelerine yol açabilir. Bu yüzden ağır tavlı topraklarda sürüm yapmayı kesinlikle önermiyoruz. Çiftçilerimizin biraz sabırlı olması gerekiyor. Önümüzdeki süreç için hala zamanımız var. Çiftçilerimiz, iyi bir toprak hazırlığıyla tohumlarını ekebilirler" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Temiz ve sağlıklı, sertifikalı tohum kullanılmasını öneriyoruz"

Sertifikalı tohumun yüzde 15'e kadar verimi arttırdığına değinen Burak Kırkgöz, "Mutlaka sertifikalı tohum kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yıllardır yaptığımız araştırmalarda ve çalışmalarda sertifikalı tohumun verime yüzde 10 ila 15 arasında bir artı sağladığını biliyoruz. Çiftçilerimiz de bunu tecrübe ettiler. Bu yüzden mutlaka sertifikalı tohum kullanmalarını öneriyoruz. Eleme tohum dediğimiz, içeriği çok belli olmayan tohumlarda birtakım hastalıklar ve zararlı ot tohumları da bulunabilir. Bu durum, hasat döneminde çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Çiftçilerimizin ürünlerini değerinde satamaması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hastalıklı tohum ekildiği zaman bunun artık geri dönüşü maalesef olmuyor. Çünkü hastalıklı bir tohumu iyileştirmek için daha fazla maliyet gerekiyor. Yapılan harcamalara rağmen yüzde 100 sağlıklı bir bitki elde edilemiyor maalesef. Bu yüzden temiz ve sağlıklı, sertifikalı tohum kullanılmasını öneriyoruz. Bu yıl Tarım Bakanlığımız, sertifikalı tohum kullanımına yönelik desteği de ciddi oranda artırdı. Sertifikalı tohumda 10 liranın üzerinde bir destek söz konusu oluyor. Tabii bu hesabı çiftçilerimiz daha iyi yapıyorlar. Kendi tohumlarını eleyip ektikleri zamanki maliyetle sertifikalı tohum alıp kullandıkları zamanki maliyet hemen hemen aynı seviyede, bu yüzden fazla riske girmeden sertifikalı tohum kullanmalarını özellikle hububat bitkilerinde öneriyoruz. Karışıklığın olmaması ve tohumun saf olması oldukça önemli. Çiftçilerimizin gübre kullanımında da çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çok fazla gübre atılması, çok fazla verim alınacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden çiftçilerimize bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarda gübre kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Gübreleri alırken mutlaka bildikleri, güvendikleri ve devamlı alışveriş yaptıkları firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Gübre fiyatlarının bu dönemlerde dalgalanması söz konusu. Bu tür dalgalanmalar, sahte gübrenin ortaya çıkabileceğini de her zaman gösterebiliyor. Bu yüzden çiftçilerimizin ürünlerini mutlaka güvendikleri yerlerden tedarik etmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.