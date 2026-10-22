Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölenlerin cenazeleri defnedildi

        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölenlerin cenazeleri defnedildi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Konya'nın Çeltik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında ölenlerin cenazeleri defnedildi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Konya'nın Çeltik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazada hayatını kaybeden Soner Ertuğrul, Süleyman Başaran, Şaban Ayhan ve Hatice Ayhan'ın cenazeleri, Çeltik Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından ölenlerin naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Emirdağ ilçesinde dün Hüseyin Butekin idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobilin, Hisar Köyü mevkisinde Soner Ertuğrul'un kullandığı 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Benzer Haberler

        Başkan Altay: "Her şey Konya'ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel b...
        Başkan Altay: "Her şey Konya'ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel b...
        Akşehir'de kaçak gıda üretimi yapılan iş yerine operasyon
        Akşehir'de kaçak gıda üretimi yapılan iş yerine operasyon
        Beyşehir ve Hüyük'te mercimek üreticisine 3,6 milyon liralık destek
        Beyşehir ve Hüyük'te mercimek üreticisine 3,6 milyon liralık destek
        Konya'da 9 ton peynire el konuldu
        Konya'da 9 ton peynire el konuldu
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hububat ekim sezonu için kritik uyarı Konya Ovasında ekim için toprak hazır...
        Hububat ekim sezonu için kritik uyarı Konya Ovasında ekim için toprak hazır...