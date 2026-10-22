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        Başkan Altay: "Her şey Konya'ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel bir şehirde vakit geçirebilmesi için"

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamaya getirilen "Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Tescilli Yapı Aydınlatma Çalışması"nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Başkan Altay: "Her şey Konya'ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel bir şehirde vakit geçirebilmesi için"

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamaya getirilen "Mevlana Caddesi Çevre Düzenleme ve Tescilli Yapı Aydınlatma Çalışması"nda incelemelerde bulundu.

        Darülmülk Projesi kapsamında şehrin tarihi ve kültürel alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, "Adeta her çalışmamızda yapbozun yeni bir parçasını koyarak üst ölçekte planladığımız, Konya'nın tarihi mekanlarının ortaya çıkarılması, turizm potansiyelinin artırılmasıyla ilgili faaliyetler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Alaaddin Tepesi'nden başlayıp Mevlana Müzesi'ne kadar olan alanda bir çevre düzenlemesi faaliyeti yürütüyoruz. Bu kapsamda mevcut iki şerit olan gidişgeliş yolumuzu tek şeride düşüreceğiz. Mevcut trafik akışını aksatmadan, parklanmayı biraz kontrollü hale getirerek yürüyüş aksını genişlettiğimiz bir çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında sadece yayaların yürüyüş aksını genişletmekle kalmıyor aynı zamanda oturma alanlarını, park alanlarını, mevcut büfe alanlarını, lavabo ve WC'leri ve en önemlisi de aydınlatmayı bütüncül olarak çözeceğimiz bir çalışmayı yürütüyoruz. Peyzajıyla birlikte tamamlandığında pırıl pırıl yeni bir cadde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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        "Bir şehir müzesi kazanmış olacağız"

        Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Altay, "Amacımız burada Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden turistlerimizin ve vatandaşlarımızın Alaaddin Tepesi'ne, Kültürpark'a ve kütüphaneye kadar yürüyüşünü sağlayabilecek bir çalışmayı tamamlayabilmek. Bununla birlikte binaların cephelerinde aydınlatma faaliyetleri yürütüyoruz. Mevcut tarihi yapılarla ilgili çalışmalarımız da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz bu kapsamda caddede ilk başta Depo No:4 ile başlamıştık süreci. Şu anda karşıda Sanayi Mektebi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzün ihalesi kapsamında bir yeni otel inşaatı devam ediyor. Merkez Bankası'nın taşınmasıyla ilgili sürece devam ediyoruz. Valilik Binasının Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesiyle birlikte burada proje çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede yapımına başlayıp 2027 yılında hizmete açacağımız bodrum ve zemin katın öğrencilerimiz için kütüphane olarak kullanılacağı, birinci katında Taş Bina’nın altındaki müzenin geliştirilerek yeniden açılması ve Darülmülk Müzesi'ndeki Selçuklu Sultanları’nın buraya gelmesiyle birlikte bir şehir müzesi de kazanmış olacağız" diye konuştu.

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        "Çalışma yaparken bize sabır gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum"

        Başkan Altay, çalışmalar neticesinde şehrin daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşacağını belirterek, "Sarraflar Yeraltı Çarşıyla ilgili bir çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah yakında yeni müjdeler de vereceğiz. Böylece caddenin girişinden başlayarak Mevlana Meydanı'na kadar bu düzenlemeler, burada insan hareketinin artırılması, turistlerin şehrimizde daha fazla vakit geçirmesiyle ilgili hazırlıkların bir parçası olarak tamamlanmış olacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fiziki olarak yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah Şebi Arus haftasından önce buradaki işlerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bölgede çalışma yaparken bize sabır gösteren, destek veren tüm esnafımıza da teşekkür ediyorum. Her şey Konya'ya gelenlerin ve Konyalıların çok daha güzel bir şehirde vakit geçirebilmesi için. Dünyanın birçok şehrinde gördüğümüz gibi özellikle yayaların tarihi alanda rahat ve güvenli dolaşımının sağlanmasıyla ilgili çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Mevlana Caddesi düzenlememizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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