Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.