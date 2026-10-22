Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 22.10.2026 - 17:43 Güncelleme:
Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.
Murat Kurum Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Yeşilbeyazlı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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