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        Şarampole takla atan hafif ticari araçtan yara almadan çıktılar

        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla atarken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Şarampole takla atan hafif ticari araçtan yara almadan çıktılar

        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla atarken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

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