Şarampole takla atan hafif ticari araçtan yara almadan çıktılar

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.