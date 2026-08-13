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        Konya Valisi Akın, TÜGVA Yaz Okulu ve Özel Genç KOMEK öğrencileriyle bir araya geldi

        Konya Valisi İbrahim Akın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu ve Özel Genç KOMEK öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Konya Valisi Akın, TÜGVA Yaz Okulu ve Özel Genç KOMEK öğrencileriyle bir araya geldi

        Konya Valisi İbrahim Akın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulu ve Özel Genç KOMEK öğrencilerini ziyaret etti.

        TÜGVA tarafından Rebii Karatekin Ortaokulu'nda düzenlenen yaz okulunda öğrencilerle bir araya gelen Akın, bu tür programların çocukların yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine katkı sağlamak, milli ve manevi değerler konusunda farkındalıklarını artırmak, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Öğreticilerden yaz okulu kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akın, ziyaret kapsamında ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel eğitim öğrencilerinin zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, sosyal hayata uyumlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Özel Genç KOMEK programında eğitim görenleri ziyaret etti.

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        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akın, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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