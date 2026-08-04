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        Konya Valisi Akın'dan, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ziyaret

        Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Konya Valisi Akın'dan, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ziyaret

        Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında işletme yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalar, hububat üretimi, modern tarım teknikleri ve hasat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Akın, üretim sürecine ilişkin yetkililerle görüştü.


        Akın, tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, üretimin her aşamasında büyük özveriyle çalışan çiftçilerin emeklerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

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