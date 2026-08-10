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        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Konya ve Afyonkarahisar'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda hayatını kaybeden parti mensuplarını anmak için hatim programı yapıldı.


        Programdaki basın toplantısında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, savunma alanında Türkiye'yi kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdıklarını söyledi.


        Cumhuriyet tarihinin ilk astronotunu uzaya gönderdiklerini anımsatan Özgökçen, "Milli uzay programımızla Türkiye'nin iddiasını gökyüzünün ötesine taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı milletimizin hizmetine sunduk. Gabar'daki petrol üretimi ile yeraltı kaynaklarımızı ekonomimize kazandırdık. Akkuyu nükleer güç santrali, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni keşiflerle enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerledik." ifadesini kullandı.

        Türkiye'yi uluslararası meselelerde görüşü alınan, sözü dinlenen ve adımları yakından takip edilen bir ülke konumuna ulaştırdıklarını kaydeden Özgökçen, şöyle konuştu:

        "AK Parti bugün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 313 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir."

        Özgökçen, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren emek veren parti mensuplarına teşekkür belgesi verdi.


        Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir, parti binasında yapılan basın toplantısında, 25 yıl önce Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımının atıldığını dile getirdi.


        AK Parti'nin yalnızca yeni bir siyasi parti değil, değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu belirten Özdemir, "Milletimiz, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi." dedi.

        Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

        "Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız."

        Programda Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı da konuşma yaptı.

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