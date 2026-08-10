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        Konya'da ikinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın ikinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Konya'da ikinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir binanın ikinci katından düşen çocuk ağır yaralandı.

        A.A. (6), Bostandere Mahallesi 155028 Sokak'ta dedesinin yaşadığı evin penceresinden düştü.


        Yakınları ağır yaralanan çocuğu Seydişehir Devlet Hastanesine götürdü.


        Vücudunda kırıklar tespit edilen çocuk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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