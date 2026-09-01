Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı

        Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1 kişinin bıçakalanarak yaşamını yitirmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın zanlısı yakalandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1 kişinin bıçakalanarak yaşamını yitirmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

        Hacıpirli Mahallesi'nde Ziya Küçükkalay (24) ile teyzesinin oğlu İsmail G. arasında mahalle misafirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Küçükkalay, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İsmail G'yi yakaladı.

        Küçükkalay'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, Galatasaray için İstanbul'da!
        30 yıllık cinayet çözüldü
        30 yıllık cinayet çözüldü
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        Avukat katilinden korkunç sözler! "Zaten ölecekti vakit gelmişti"
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        Trump İran'a saldırı ihtimalini değerlendiriyor mu?
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Konya'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi
        Konya'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi
        Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Seydişehir'de motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 ki...
        Seydişehir'de motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 ki...
        2026 Meram Mega Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
        2026 Meram Mega Yaz Spor Okulları'nda muhteşem final
        Konya'da "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi
        Konya'da "Konya Arkeolojik Kazılar Paneli" düzenlendi
        Konya'da hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi
        Konya'da hijyen koşullarına uymayan fırın mühürlendi