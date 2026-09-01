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        Seydişehir'de motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Seydişehir'de motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.I. idaresindeki 42 AOE 286 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Prof. Sadi Irmak Caddesi’nde M.T.K. yönetimindeki 42 BHR 725 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile elektrikli motosikletteki M.I, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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