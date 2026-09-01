Seydişehir'de motosiklet ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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