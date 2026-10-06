Konya'da Amatör Spor Haftası kutlandı

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.

Yürüyüş sonrası Atletizm Sahası'nda amatör sporcuların ve çocukların gösterileri izlendi. Protokol üyelerince, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, Anıt Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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