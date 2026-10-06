Konya'nın "PUHU Küp Uydu Projesi", 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde dünyaya tanıtılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğinde yürütülen "PUHU Küp Uydu Projesi", 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) dünyaya tanıtılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, NASA, JAXA, ESA, AIAA, Airbus, Türkiye Uzay Ajansı ve uzay alanında faaliyet gösteren çok sayıda küresel aktörün yer aldığı kongrenin, yaklaşık 6 bin delegasyon ve 12 bine yakın katılımcıyı bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek küp uydu üzerine yerleştirilecek kamera ve sensörler aracılığıyla elde edilecek verilerin doğrudan belediye hizmetlerinde kullanılması planlandığı, uydudan elde edilecek verilerin imar takibi, trafik yönetimi, kuraklık izleme, tarımsal alan analizi, obruk tespiti, ısı adalarının belirlenmesi, su kaynaklarının korunması ve moloz ile atık denetimi gibi birçok alanda değerlendirilmesi hedeflendiği aktarıldı.

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Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Keser, projenin üniversitede bir altyapı kurulumunu, bu altyapıda öğrencilerin, akademisyenlerin ve bilim insanlarının eğitim ve istihdamını kapsadığını vurguladı.

Kongrede aynı zamanda bir ağ oluşturmayı ve tanıtım yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Keser, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğe 111 ülkeden 40'tan fazla astronot katılıyor. Etkinlikte eş zamanlı olarak onlarca bildiri sunuluyor. Umudumuz hem Konya'ya hem üniversitemize hem de ülkemize, Dünya Belediye Birliği Başkanı olan Uğur İbrahim Altay'ın vasıtasıyla belki de dünyaya, Türkiye Cumhuriyetlerine katkı sağlayabilecek bir ortam oluşturmak, bir deneyim elde etmek. Amacımız faydalı hizmetlere imza atacak gençler ve nesiller yetiştirmek."