Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya'daki Yapısal Reform Çalıştayı'nda "Türkiye'nin Gücüne Konya'nın Katkısı" ele alındı

        Konya'daki Yapısal Reform Çalıştayı'nda "Türkiye'nin Gücüne Konya'nın Katkısı" ele alındı

        Konya'da Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Yapısal Reform Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Konya'daki Yapısal Reform Çalıştayı'nda "Türkiye'nin Gücüne Konya'nın Katkısı" ele alındı

        Konya'da Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Yapısal Reform Çalıştayı düzenlendi.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde, iş dünyası ve alanında uzman akademisyenlerin katılıdığı çalıştayda, "Türkiye'nin Gücüne Konya'nın Katkısı" başlıklı konu ele alındı.

        Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Arıkoğlu, Konya olarak sahip olunan ekonomik ve toplumsal gücü geleceğe daha güçlü nasıl taşıyabileceklerini değerlendireceklerini söyledi.

        Konya'nın, güçlü kültürel mirasının yanında sanayisi, tarımı, girişimcilik kapasitesi, üretim çeşitliliği ve şehircilik alanında oluşturduğu marka değeriyle de Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden birisi olduğunu belirten Arıkoğlu, "Konya'da, 31 milyon metrekarelik organize sanayi bölgemiz, 1 milyon 880 bin hektarlık tarım alanımız ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,1 artan ihracatımızla güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Elbette bu tabloyu çok daha fazla veriyle desteklememiz mümkün." dedi.

        REKLAM

        Arıkoğlu, şehirlerin gücünün yalnızca ne kadar ürettikleriyle değil, yetenekli insan kaynağı, teknoloji geliştirme kapasitesi, markalaşma, lojistik altyapı, kurumsal yapı ve yaşam kalitesi gibi unsurların birlikte şekillendirdiği bölgesel rekabet endeksindeki konumlarıyla ölçüldüğünü anlattı.

        Paydaşlarla sahadaki ihtiyaçları, beklentileri ve çözüm önerilerini karar alma süreçlerine taşımayı önemsediklerini vurgulayan Arıkoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin üretim, yatırım, istihdam ve rekabet gücünü artıracak somut önerilerin oluşmasına katkı sunmak, üretimden tasarıma, tedarikçilikten markalaşmaya ve geleneksel iş modellerinden eko-teknoloji ve ekonomi odaklı geçişi desteklemek ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçası. Bu dönüşümün hukukun üstünlüğü, demokrasi, fırsat eşitliği ve Cumhuriyetimizin temel değerleriyle güçlenmesini son derece önemsiyoruz."

        REKLAM

        TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Ekmel Tozoğlu ise sivil toplum kuruluşlarının, tıpkı bir asır önce Kuvay‑i Milliye'nin üstlendiği misyon gibi, ülkenin geleceğini şekillendiren gönüllü bir seferberliğin öncüleri olduğunu aktardı.

        MEVLANASİFED'in ev sahipliğinde iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplumun bir araya gelmesinin bunun en somut göstergesi doluğunu dile getiren Tozoğlu, "Katma değerli üretimden dijital dönüşüme, markalaşmadan insan sermayesine, lojistikten sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik başlığı ele alacağız. Her birinizin katkısı, Konya ve Karaman'ın potansiyelini daha görünür kılacak ve Türkiye'nin yapısal reform ihtiyacına ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Tozoğlu, 2026'nın "Yapısal Reformlar Yılı" ilan edilmesinin, bu konunun ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini, bu çalıştayda yalnızca sorunları değil, çözüm yollarını da ortaya koyarak karar vericilere somut öneriler sunacaklarını söyledi.

        Güçlü bir ekonominin, güçlü yapısal temeller üzerine inşa edilebileceğini dile getiren Tozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Marmara Bölgesi, yıllardır Türkiye'nin sanayi yükünü omuzlamaktadır. Ancak bu yoğunlaşma artık sürdürülebilir değildir. Deprem riski, çevresel baskılar ve aşırı nüfus yoğunluğu, üretim gücümüzü tehdit etmektedir. Sanayimizin İç Anadolu'ya taşınması, hem ülke genelinde dengeli kalkınmayı sağlayacak hem de lojistik, enerji ve iş gücü açısından yeni fırsatlar yaratacaktır. Böylece Marmara nefes alırken, İç Anadolu Türkiye'nin yeni üretim üssü haline gelecektir. Bu konu bir devlet stratejisi olarak da benimsenmiştir. Ortaya koyacağımız fikirler, yalnızca bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacaktır."

        REKLAM

        Programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Erdoğan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından çalıştay, çeşitli oturumlarla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Konya'da eski eşini yaraladığı kavgada bir kişiyi öldüren sanığa müebbet ha...
        Konya'da eski eşini yaraladığı kavgada bir kişiyi öldüren sanığa müebbet ha...
        Konya'nın "PUHU Küp Uydu Projesi", 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde dünya...
        Konya'nın "PUHU Küp Uydu Projesi", 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde dünya...
        Konya'da AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı düzenlendi
        Konya'da AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı düzenlendi
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybett...
        Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybett...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Konya'da
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Konya'da
        Akşehir TSO'da Ender Kalkan, güven tazeledi
        Akşehir TSO'da Ender Kalkan, güven tazeledi