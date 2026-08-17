Konya'da bisiklet turu yapıldı

Konya'da bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak, bisiklet sporunu desteklemek ve şehrin bisiklet turizmi potansiyelini artırmak amacıyla "Beyşehir Dumanlı Yaylası'ndan Kubadabad Sarayı'na Pedallıyoruz" turu düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bisikletseverler, saat 06.00'da Konya'dan hareket ederek, Beyşehir Dumanlı Yaylası'ndan başlayan sürüşte Kurucuova ve Yenişarbademli güzergahını takip ettiği belirtildi.

Beyşehir Gölü kıyısında 42 kilometre pedal çeviren bisikletseverlerin Gölkonak (Mumo) Mesire Alanı'nda turu tamamladıkları aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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"Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle bisikletseverler; Torosların doğal güzelliklerini, Beyşehir Gölü’nün eşsiz manzarasını ve Anadolu Selçuklu mirasının önemli izlerinden Kubadabad Sarayı Harabelerini aynı parkurda keşfetme imkanı buldu. 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da yıl boyunca düzenlenen bisiklet turları kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikle birlikte yılın 8. bisiklet turu da tamamlanmış oldu."

Ağustos ayı bisiklet turlarının bir sonraki etabı ise 23 Ağustos Pazar günü Kadınhanı-Kestel Mesire Alanı Turu olacak.