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        Konya'da Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı temeli atıldı

        Konya'da Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Konya'da Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı temeli atıldı

        Konya'da Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, törende, Ilgın'ın ve Konya kent merkezinin Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren sanayide çok yol aldığını söyledi.

        Ilgın'ın, şeker fabrikasıyla sanayiye yabancı olmayan bir ilçe olduğuna dikkati çeken İnan, "Gerçekten hem tarımsal üretim kapasitesiyle hem turizm kapasitesiyle hem de hayvancılık kapasitesiyle etrafına ilham olan Ilgın'ımız bugün artık sanayi devriminin, sanayi döneminin başladığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaklaşık 157 hektarlık bir alanda planlanan 44 sanayi parseliyle toplam 880 bin metrekarelik sanayi alanına sahip bölgenin, geniş ölçekli bir yatırım ve üretim üssü olacağına inandığını söyledi.

        Altay, Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlandığında çok ciddi yeni yatırımlar çekeceğini, geniş çaplı iş imkanları sağlayacağını ve gençlere kendi memleketinde iş imkanı oluşturacağını ifade etti.

        Törene, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak ve Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de katıldı.

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