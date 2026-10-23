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        Konya'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Konya'da işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.T. (33) idaresindeki 42 ARU 050 plakalı minibüs, Canımana Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.I. (21), M.K. (45), Ö.T. (23), A.D. (18) ve S.A. (29) yaralandı.

        Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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