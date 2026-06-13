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        Konya'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Konya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 22:32 Güncelleme:
        Konya'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Konya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        İzmir'de yaşayan ve tatil için eşiyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki emekli Dursun D'ye kene tutundu.

        Bir süre sonra rahatsızlanan Dursun D, önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dursun D'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi.

        Bu bilgi üzerine KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ailesi tarafından teslim alınan Dursun D'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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