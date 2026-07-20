Konya'da son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli yakalandı

Konya'da son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler kapsamında kent genelinde son 1 ayda 48 yıl hapis cezası bulunan 1, 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3, 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 44, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 192 hükümlü yakalandı. Ayrıca adli mercilerce aranması olan 371 şüpheli de gözaltına alındı. Kentte toplamda 626 şüpheli yakalandı.

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